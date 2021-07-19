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استعدادات بمحافظة البحر الأحمر لاستقبال نصف مليون زائر خلال أسبوع العيد

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استعدادات بمحافظة البحر الأحمر لاستقبال نصف مليون زائر خلال أسبوع العيد استعدادات بمحافظة البحر الأحمر لاستقبال نصف مليون زائر خلال أسبوع العيد

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أعدت مديرية امن البحر الاحمر خطة امنية بالتنسيق مع مختلف الادارات خطة امنية لتامين الزائرين القادمين لقضاء اجازة العيد بالفنادق والقري والسياحية بمدن البحر الاحمر ومن المتوقع ان يصل عدد الزائرين إلى نحو نصف مليون زائر خلال اسبوع العيد حيث تنتشر الكمائن الامنية الثابتة والمتحركة بمختلف الطرق والميادين بالاضافة إلى تدقيق الاجراءات الامنية على الكمائن الخارجية مع المحافظات والاستعانة بالبوابات الاليكترونية والكلاب المدربة وتوسيع دائرة الاشتباه.

وطالب مسؤولو مرور البحر الاحمر الزائرين القادمين بسياراتهم للغردقة لقضاء اجازة عيد الاضحي بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز هذه السرعات حماية لهم وعدم مخالفة القانون وذلك استعدادا لاستقبال الزائرين من مختلف المحافظات لقضاء اجازة العيد على شواطى القري السياحية بالبحر الاحمر
وتقرر زيادة عدد الرادارات الخاصة بمراقبة السرعات من أول طريق الزغفرانه شمالا وحتى مدينة الغردقة وطريقي سفاجا قنا وسفاجا الغردقة وزيادة عدد افراد الامن امام الكاميرات وتقرر زيادة الخدمات المرورية والتواجد الامنى بالمرافق العامة وزيادة عدد الخدمات بالكمائن الحدودية والتجمعات وتشديد اعمال التفتيش للسيارات والافراد.

وشدد اللواء سليمان شتا مدير الامن على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون مع سيارات الاجرة بشان خطوط السير والتعريفة ونشر الخدمات المرورية بالقرب من النادي الاجتماعي الممشي السياحي وعدم الانتظار امام الفنادق.

و تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية وضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد على الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أي حالات طارئة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام الاستقبال بالمستشفيات والتواجد الدائم للأطباء وأعضاء هيئة التمريض لاستقبال أي حالات طارئة.

المصرى اليوم

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