الفيوم : غلق 5 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية، عدداً من شوارع وأحياء مدينة الفيوم، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، فضلاً عن التأكد من التزام أصحاب محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الرسمية وعدم الذبح بالشوارع.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء. وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت ميادين عبدالرحيم شحاته، وعبدالمنعم رياض، والمسلة، والسواقي، وشوارع أحمد شوقي، والخليفة المأمون، وبطل السلام، والبوستة، بالإضافة إلى منطقة وسط المدينة، والطريق الدائري، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بغلق ٣ «كافيهات» لتقديمها «الشيشة» للمواطنين بالمخالفة، منها كافيه بميدان عبدالمنعم رياض، واثنين آخرين بالطريق الدائري.

وأكد محافظ الفيوم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وكذلك مراجعة تراخيص هذه المناطق ومدى قانونية توصيل المرافق لها، كما وجه المحافظ بغلق معرض سيارات بمنطقة باغوص لتعديه على الرصيف وإشغال الطريق العام وعدم وجود ترخيص للمعرض.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن المحافظ ونائبه تفقدا مناطق الصوفي، والفوال، والبارودية، وباغوص، وعزبة مأمون، والصوفي، وكوبرى الشيخ سالم، والمطافي، ووجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم برفع تراكمات القمامة والإشغالات من أعلى كوبريي الصوفي والمطافي، كما وجه بإزالة سرادقين لذبح وعرض اللحوم بالطريق العام بمنطقة البارودية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك لضمان نظافة الشوارع من التلوث البيئي، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وتابع «التوني»، أن محافظ الفيوم وجه برفع مستوى النظافة وتكثيف حملات رفع الإشغالات بمختلف الشوارع والميادين، وكذلك رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، برفع جميع الإشغالات بمحيط كورنيش باغوص، وإنشاء حواجز تمنع دخول الدراجات البخارية «الموتوسيكلات» إلى الممشى، وذلك استجابة لعدد من شكاوى المواطنين من مضايقات سائقى تلك الدراجات.

كما تفقد محافظ الفيوم، خلال الجولة الجزء المنهار من سور كورنيش بحر يوسف بناحية الصوفي، موجهاً بسرعة البدء في تنفيذ أعمال إعادة الإصلاح، والتي جرى وضعها ضمن خطة صيانة كورنيش بحر يوسف من قبل مديرية الري.

وفي السياق نفسه، قام المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، بجولة تفقدية بمركز اطسا، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة بالقرى، ووجه السكرتير العام بغلق 2 مقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم خلال الحملة رفع ١٧حالة إشغال طريق، وتحصيل عدد ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، عدداً من شوارع مدينة سنورس، شملت شوارع النقراشي، وأحمد شوقى، والزهيري، وناصر، للوقوف على حالة النظافة العامة ومدى التزام المحال التجارية بالإجراءات الوقائية، وتم خلال الجولة رفع عدد 45 حالة إشغال طريق، كما تفقد السكرتير المساعد، مستشفى سنورس المركزي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توافر أدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية، فضلاً عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية للمترددين على المستشفى.