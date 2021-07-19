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نائبة محافظ أسوان تتفقد الحدائق والمتنزهات استعدادا للعيد

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نائبة محافظ أسوان تتفقد الحدائق والمتنزهات استعدادا للعيد نائبة محافظ أسوان تتفقد الحدائق والمتنزهات استعدادا للعيد

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بالمرور الميدانى على الحدائق والمتنزهات العامة للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد ومتابعة أعمال النظافة العامة بها وغير ذلك من الإجراءات الأخرى.

قامت نائب المحافظ بتفقد حديقة الخير بمنطقة الأزهر بعزب كيما والمقامة على مساحة 2400 م2 والتي تم تحويلها من مقلب للقمامة إلى حديقة عامة لتكون متنزه ومتنفس حيوى للمقيمين بالمنطقة والذين يصل عددهم لنحو 5 ألاف نسمة وذلك من خلال فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى بالتنسيق مع 11 جهة حكومية وبالتعاون المباشر مع الأهالى وشباب المنطقة .

وخلال تفقد الحديقة استمعت لمقترحات القيادات الطبيعية بالمنطقة وأكدت على أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم تنفيذ أعمال الإضاءة وإستكمال السور، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، موجهة الجهات المختصة بسرعة تنفيذ كافة الأدوار والمهام المكلفين بها وفقاً لبرنامج زمنى محدد لتحقيق الإستفادة المثلى للأهالى بالشكل المطلوب.

المصرى اليوم

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