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البابا تواضروس يهنئ الرئيس بعيد الأضحى

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البابا تواضروس يهنئ الرئيس بعيد الأضحى البابا تواضروس يهنئ الرئيس بعيد الأضحى

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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأرسل قداسته برقية تهنئة لسيادة الرئيس، هذا نصها:

«السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية العربية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أحب أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم على مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن ويمتعكم بالصحة والقوة، ويبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق طموحات وآمال المصريين».

واختتم البابا التهنئة: «دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».

المصرى اليوم

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