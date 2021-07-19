الليلة الختامية لمولد القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي: غاب المريدين وبقيت أنوار المآذن

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في الليلة الختامية لمولد القطب اصوفي ابو الحسن الشاذلي بقيت انوار الماذن تضي صحراء حميثرا وغاب المريدين عن الاحتفالات بسبب كورونا، فلا سيارات اقلت الزائرين بطول الطريق ولا حلقات ذكر عقدت أو رايات ترفع ولا ابتهالات اذيعت عبر مكبرات الصوت ولا خيام اقيمتولا صعود للجبل ولا ذبائح ستنحر ولكن بقيت فقط انوار المسجد تنير الصحراء.

وللمرة الثانية منذ نحو ٧ قرون يتوقف الاحتفال واستقبال الزائرين والمريدين من مصر والدول العربية بصحراء حميثرا ويتوقف الاحتفال بمولد القطب الصوفي ابو الحسن الشاذلي في مثل هذا التوقيت سنويا والذي يبدأ من الاول وحتي التاسع من شهر ذي الحجة حيث تم الغاء الاحتفالات بالمولد بسبب ازمة كورونا لحماية الزائرين وأهالي القرية التي تقع جنوب غرب مدينة مرسي علم بوادي حميثرا ليتحول هذا الوادي الصحراوي من لؤلؤة مضاءة في الصحراء وقبلة للمتصوفين في مصر والعالم إلى صمت وهدوء في هذه البقعة من الصحراء الشرقية.

اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسي علم بالبحر الاحمر اطلق نداءات للمريدين من اتباع الطرق الصوفية بمختلف المحافظات بعدم التوجه للاحتفال بمولد القطب الصوفي سيد ابو الحسن الشاذلي هذا العام وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بمنع أي احتفالات بالموالد لمنع انتشار فيروس كورونا

وناشد واصف محبي الشيخ الشاذلي بتاجيل أي زيارات بداية من اليوم السبت وحتي صباح عيد الاضحي لمنطقة الضريح حتي يتم القضاء على فيروس كورونا

فيما اخطرت وزارة الاوقاف بالغاء الاحتفال بمولد القطب الصوفي ابوالحسن الشاذلي ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الاوقاف لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات

ووضعت اجهزة الامن وادارة المرور خطة وتعليمات على مختلف الطرق والكمائن المؤدية لقرية الشيخ الشاذلي بعدم السماح بمرور السيارات التي تقل زائرين وذلك لالغاء الاحتفالات أو أي تجمعات في القرية.

وناشد مسؤولو مدينة مرسي علم مختلف المريدين واتباع الطرق الصوفية في عدم المجئ للاحتفال هذا العام وانه سيتم منع أي زائرين أو سيارات من الوصول لقرية الشيخ الشاذلي من خلال لجان امنية ومرورية على الاكمنة الواقعة بين البحر الاحمر وباقي المحافظات في الزعفرانة وطرق سفاجا قنا والقصير قفط ومرسي علم إدفو وبرنيس اسوان وانه لن يسمح بوجود أي زائرين أو أي تجمعات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر انه في مثل هذا التوقيت سنويا بداية من الاول من شهر ذي الحجة وفي الطريق إلى وادي «حميثرا» بصحراء مرسي علم جنوب البحر الاحمر تصطف مئات السيارات لتشق طريقها في اتجاه الوادي وهي تحمل الالاف من المريدين من مختلف المحافظات.

ولكن هذا العام وللمرة الثانية جعل انتشار فيروس كورونا المستجد المشهد مختلف فلن تسمع الأناشيد التي أشهرها «يا شاذلي يا بُوالْحسنْ، ونْعيشْ ونْزورك سَنَوِي ونْولّع نورك سنوي» والتي يرددها اتباع القطب الصوفي ولن تشاهد سيارات النقل التي تحمل الرجال والسيدات والأطفال من مختلف المحافظات وتعلو السيارات مكبرات الصوت التي تنطلق منها الابتهالات والأغاني والأناشيد الدينية وترفع الرايات بمختلف ألوانها.

فهذا العام للمرة الثانية مختلف عن باقي الأعوام السابقة فلن ياتي المريدين لهذا الوادي الصحراوي لينصبوا خيامهم ويبتون لياليهم بالقرب من الضريح الذي يواري جثمان القطب الصوفي ابو الحسن الشاذلي الملقب بأسد الصحراء والذي توفي عام ٦٥٦ هجرية ودفن بهذة المنطقة.

ويعد ابو الحسن الشاذلي امام شيوخ الصوفية في مصر والعالم العربي وهو صاحب الطريقة الشاذلية بشارتها الصفراء التي ترمز إلى علوم الأسماء الإلهية والي جوار المسجد والمقام يعيش ابناء قبيلة العبابدة وغيرهم من القبائل الاخري التي تسكن منطقة حميثرا بالاضافة إلى اتباع الطرق الصوفية والحامدية الشاذلية الذين جذبهم حبهم وعشقهم للقطب الصوفي ابوالحسن الشاذلي للاقامة بصحراء وادي وجبل حميثرا بالصحراء الشرقية جنوب غرب مرسي علم.

فمنذ نحو ٧ قرون يزحف الالاف من اتباع الطرق الصوفية ومريدي القطب الصوفي سيدي ابو الحسن الشاذلي إلى مقامه ومسجده بمدينة مرسي علم بالبحر الاحمر للاحتفال بمولد ومسجده بقريته بصحراء وادي حميثرا جنوب غرب مدينة مرسي علم في الصحراء الشرقية حيث يشهد احتفالات قدوم مئات الاف الزائرين من الصوفية والمريدين من مصر وعدد من الدول العربية وتحمل السيارات مكبرات الصوت لاذاعة الابتهالات والاناشيد الدينية.