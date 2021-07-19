سد النهضة .. كيف تعامل البرلمان مع أزمة الملء الثاني ؟

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قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية، المملوكة للحكومة، اليوم الإثنين، أن مرحلة الملء الثاني لـ سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ستكتمل في غضون دقائق.

وكان مجلس النواب المصري، خلال جلساته، شن هجوما عنيفا على أثيوبيا، الاسبوع الماضي، عقب اعلانها بدء مرحلة الملئ الثاني لـ سد النهضة .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن، معبرة عن الموقف المصري تجاه القضية المصيرية، موضحا أن البرلمان يتابع مع المجتمع الدولي كيفية الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة بالتنسيق مع البرلمان الأفريقي.

ودعا رئيس مجلس النواب، البرلمان الافريقي إلى القيام بمسؤوليته الدبلوماسية الأفريقية، وأن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع.

وأضاف: «نقف خلف القيادة السياسية، وندعم حق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة، ونثق في تجاوز التحديات الذي نواجهها بقوة وتحقيق نصر جديد»، مشددا على أن التطورات التي حدثت الفترة الماضية تعكس وتؤكد عدالة الموقف المصري، وسعيه لحماية الحقوق المائية المصرية.

وتابع: «مصر لم تقف في وجه الأشقاء في افريقيا، ولكنها ترفض المساس بحقها المائي التاريخي، والسلوك الإثيوبي متعنت وغير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلا لتأثيره على الأمن المائي»، مختتما: «مصر لا تعتدي ولكنها تدافع عن حقوق شعبها والنيل شريان الحياة».

ورد الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على بيان عمر إدريس، مفتي أثيوبيا، والذى تطاول على بيان شيخ الازهر، واتهم إدريس بـ«الجهل بالدين»، حين استدل بحديث عن النبي، لدعم موقف أديس ابابا في قضية سد النهضة.

وقال: «نفترض فيه الجهالة بالواقع ودين الله، نسأله- هو الذي يدَّعي العدالة في قومه- هل سياسة التجويع التي يتعرض لها تيجراي من العدالة والإنصاف أو من الدين أو هل حدثت في تاريخ المسلمين أن جوعنا الشعوب من أجل أن تركع؟! ما يحدث في تيجراي سلب لحقوقهم وإبادة عرقية».

وأضاف: «العالم سيسمع كل يوم عن هبوط الأرض التي بُني عليها سد النهضة الإثيوبي وانهياره، وحديث مسلم الذي استشهد فيه مفتي إثيوبيا بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه الزبير بن العوام، ومعه جار له من الأنصار يتنازعان على مجرى الماء، فقال الرسول: «اسْقِ يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك».

واستطرد:«الحديث معناه، بالتالي يجب أن تسقي ثم ترسل الماء إلى جارك، وهذا الحديث يدل على أنه يجب علينا سيلان الماء فورًا بعد الحصول على حصتنا منه.»

وشدد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على رفضه التام لوصف مفتي أثيوبيا بـ«الشيخ»، توصيف «إدريس» بالشيخ، مكتفيا بوصفه بـ«الاستاذ عمر».

ووصف النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قيام إثيوبيا بالملء الثانى لـ سد النهضة بـ«القرار المنفرد دون اتفاق»، مما يهدد السلم والأمن الدوليين ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها في المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية.

واتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النظام الاثيوبي بتجاهل كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية، مؤكدا على أن أديس اباب لم تحترم مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وتنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وادارة سد النهضة.

وحذر النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب المعارض، ما وصفه بـ«التلاعب بمصائر الشعوب»، وأن استخدام إثيوبيا من قبل الكيان الصهيونى وقاعدة عملائها بالمنطقة للضغط على مصر للرضوخ أمام آمال صهيونية بتمديد مجرى النهر لتحقيق الهدف الأسمى للصهيانة منذ إعلان اغتصابهم للأرض العربية في فلسطين بتحقيق إسرائيل الكبرى من النيل للفرات لمحض «وهم» لن يتحقق.

ووجه النائب بهاء أبوالحمد عضو مجلس النواب عن الأقصر، كلمة إلى النظام الاثيوبي قالائ: «فرعون لما اتفرعن وقال أنا ربكم الأعلى، في الآخر طلع راجل أهبل، ومعرفش يعوم في البحر وغرق، وأقول لرئيس وزراء إثيوبيا الدور هييجي عليك لو تعاليت على أم الدنيا».