مدرب برشلونة يطلب من أجويرو الانفصال عن العالم

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حرص رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على التواصل مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وانضم أجويرو إلى برشلونة هذا الصيف، في صفقة مجانية بعد رحيله عن مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم المنصرم. وبحسب صحيفة سبورت، فإن أجويرو سينضم إلى الموسم التحضيري لبرشلونة مطلع أغسطس المقبل، بعد نهاية فترة راحته عقب مشاركته في كوبا أمريكا.

وأضافت أن كومان لا يساوره أي قلق تجاه حالة أجويرو، مشيرة إلى أن المدرب الهولندي يدرك أن اللاعب سيحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم.

وتابعت الصحيفة أن كومان أبلغ أجويرو شخصيًا، خلال مكالمة هاتفية، بضرورة قطع الاتصال والانفصال عن العالم خلال قضاء العطلة، من أجل الوصول إلى برشلونة بطاقة هائلة.

وواصلت أن المدرب يتوقع أن الأمر سيكون صعبًا عليه، لكنه كرر طلبه بضرورة الحفاظ على النسق من خلال التدرب بمفرده، والحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة.

من جهته، قام أجويرو بتوجيه الشكر لمدربه الجديد، وأبدى له حماسه لبدء اللعب مع برشلونة.