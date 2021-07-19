أخبار عاجلة

الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5 -
العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع -
"خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري -
"السودة للتطوير" توقّع مذكرة مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -
"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم -
الدكتور راي أو. جونسون رئيساً تنفيذياً لمعهد الابتكار التكنولوجي -
الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت -
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد -
الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات» -
«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مدرب برشلونة يطلب من أجويرو الانفصال عن العالم

Print
مدرب برشلونة يطلب من أجويرو الانفصال عن العالم مدرب برشلونة يطلب من أجويرو الانفصال عن العالم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على التواصل مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وانضم أجويرو إلى برشلونة هذا الصيف، في صفقة مجانية بعد رحيله عن مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم المنصرم. وبحسب صحيفة سبورت، فإن أجويرو سينضم إلى الموسم التحضيري لبرشلونة مطلع أغسطس المقبل، بعد نهاية فترة راحته عقب مشاركته في كوبا أمريكا.

وأضافت أن كومان لا يساوره أي قلق تجاه حالة أجويرو، مشيرة إلى أن المدرب الهولندي يدرك أن اللاعب سيحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم.

وتابعت الصحيفة أن كومان أبلغ أجويرو شخصيًا، خلال مكالمة هاتفية، بضرورة قطع الاتصال والانفصال عن العالم خلال قضاء العطلة، من أجل الوصول إلى برشلونة بطاقة هائلة.

وواصلت أن المدرب يتوقع أن الأمر سيكون صعبًا عليه، لكنه كرر طلبه بضرورة الحفاظ على النسق من خلال التدرب بمفرده، والحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة.

من جهته، قام أجويرو بتوجيه الشكر لمدربه الجديد، وأبدى له حماسه لبدء اللعب مع برشلونة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف: يجب ملء الفضاء الإلكتروني بالمحتوى النافع لسد الطريق على دعاة التطرف

وزير الأوقاف: يجب ملء الفضاء الإلكتروني بالمحتوى النافع لسد الطريق على دعاة التطرف

بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي

بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي

«زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير

«زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير

المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد

المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد