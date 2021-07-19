البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثاني، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال برقية تهنئة.

وجاء نص البرقية كالتالي: فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا الغالي.