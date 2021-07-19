إزالة 6 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

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نفذت الأجهزة التنفيذية في مدينة كفر شكر حملة إزالة لـ 5 حالات تعدى في المهد في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة التصدي لكل ظواهر التعدي على الأراضي الزراعية والعمل على إزالتها في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتنسيق مع الزراعة بإزاله 5حالات تعد في مهدها على مساحه 420م بناحية الوحدة المحلية بالبقاشين كما تم إزالة سور ورفع أشغال بقرية أسنيت تنفيذا للقانون وشدد رئيس المركز والمدينة على متابعة كافة التعديات خلال إجازة عيد المبارك وتنفيذا الإزالة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مدينة قليوب تابع مجدي نجاح رئيس المركز والمدينة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بطنان حملة إزالة فورية لتعدى بالبناء بطريق قرية طنان حيث تم إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المتابعة أول بأول خلال إجازة عيد الأضحى من خلال الوحدات المحلية في المدن والقرى وتكليف فرق متابعة بالجمعيات الزراعية لرصد أي حالات تعدى بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإزالتها فورا في المهد.