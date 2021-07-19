أخبار عاجلة

الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5 -
العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع -
"خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري -
"السودة للتطوير" توقّع مذكرة مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -
"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم -
الدكتور راي أو. جونسون رئيساً تنفيذياً لمعهد الابتكار التكنولوجي -
الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت -
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد -
الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات» -
«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة 6 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

Print
إزالة 6 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بالقليوبية إزالة 6 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الأجهزة التنفيذية في مدينة كفر شكر حملة إزالة لـ 5 حالات تعدى في المهد في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة التصدي لكل ظواهر التعدي على الأراضي الزراعية والعمل على إزالتها في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتنسيق مع الزراعة بإزاله 5حالات تعد في مهدها على مساحه 420م بناحية الوحدة المحلية بالبقاشين كما تم إزالة سور ورفع أشغال بقرية أسنيت تنفيذا للقانون وشدد رئيس المركز والمدينة على متابعة كافة التعديات خلال إجازة عيد المبارك وتنفيذا الإزالة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مدينة قليوب تابع مجدي نجاح رئيس المركز والمدينة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بطنان حملة إزالة فورية لتعدى بالبناء بطريق قرية طنان حيث تم إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المتابعة أول بأول خلال إجازة عيد الأضحى من خلال الوحدات المحلية في المدن والقرى وتكليف فرق متابعة بالجمعيات الزراعية لرصد أي حالات تعدى بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإزالتها فورا في المهد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف: يجب ملء الفضاء الإلكتروني بالمحتوى النافع لسد الطريق على دعاة التطرف

وزير الأوقاف: يجب ملء الفضاء الإلكتروني بالمحتوى النافع لسد الطريق على دعاة التطرف

بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي

بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي

«زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير

«زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير

المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد

المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد