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أمريكا تخصص مكافأة ضخمة لمن يساعد في القبض على سلمان رؤوف .. من هو؟

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أمريكا تخصص مكافأة ضخمة لمن يساعد في القبض على سلمان رؤوف .. من هو؟ أمريكا تخصص مكافأة ضخمة لمن يساعد في القبض على سلمان رؤوف .. من هو؟

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نشر برنامج «مكافآت وزارة الخارجية الأميركية للعدالة» تغريدة عبر «تويتر»، دعا فيها للمساعدة في العثور على سلمان رؤوف سلمان، القيادي في حزب الله اللبناني، مقابل مكافاة مالية تبلغ 7 ملايين دولار.

وتخصص الولايات المتحدة مكافئة مالية للقبض على سالمان رؤوف سالمان للمرة الثانية على التوالي؛ غذ وضعته وزارة الخارجية الأمريكية على قوائم الإرهاب في مايو 2019 على قوائم الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات، كما خصصت مكافأة مالية قدرها 7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات قد تسهم في إلقاء القبض عليه.

كما أكدت الخارجية الأمريكي أنها ستحمي خصوصية أي شخص يدلي بمعلومات عن سلمان. وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية، سلمان رؤوف سلمان، يُعرف أيضاً بعدة أسماء، منها: «سلمان الرضا»، و«سامويل سلمان الرضا»، و«أندريه ماركيز».

ولد سلمان في 5 يوينو 1963 في لبنان، ويمتلك الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويحمل عدة جوازات سفر كولومبية. وبحسب واشنطن، يرأس سلمان ذراع حزب الله الخارجية المسلحة، وهو مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات حزب الله حول العالم.

وبرز اسم سلمان بعد تفجيرات الأرجنتين عام 1994 التي استهدفت مركزا للجالية اليهودية في بوينس آيرس وأسفرت عن مقتل 85 شخصا.

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية سلمان في 19 يوليو 2019 «إرهابيا عالميا» وفقا للأمر التنفيذي 13224، لتقديمه الدعم لأنشطة حزب الله.

ووفقا لموقع الخزانة الأمريكية، فإن «لسلمان تاريخا طويلا من القيادة والتخطيط العملياتي في حزب الله»، واسمه مدرج في النشرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول).

وفي أعقاب تفجير بوينس آيرس، أفاد مسؤولون أمنيون أرجنتينيون بأن سلمان كان على اتصال قبل الهجوم بأسعد بركات، المصنف إرهابيا لدى الولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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