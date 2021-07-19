إقبال على زيارة المقابر خلال وقفة عيد الأضحى بشمال سيناء

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تشهد مختلف مقابر محافظة شمال سيناء، خلال وقفة عيد الأضحي، إقبالا كبيرا من المواطنين لزيارة الموتى وقراءة الفاتحة لهم وتوزيع الصدقات على أرواحهم.

وقالت مريم سليمان إنها تحرص خلال وقفة كل عيد في زيارة قبر زوجها في مقابر مدينة العريش، لقراءة الفاتحة وتوزيع الصدقات على الفقراء، وتهذيب ونظافة القبر والمحيط الخاص به ورش المياه عليه.

وأضاف محمد سلامة أنه يحرص كل فترة وخاصة خلال وقفة العيد على زيارة قبر والده، مصطحبا والدته وزوجته وأبنائه، بجانب زيارة قبر والد ووالدة زوجته وعدد من أصدقائه واقاربه وقراءة الفاتحة.

بدورها أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء على أن زيارة القبور سنة في أصلها، مستحبة للرجال، بينما زيارة القبور مستحبة للنساء عند الأحناف وجائزة عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لرِقة قلوبهن وعدمِ قدرتهن على الصبر.

أشارت المديرية إلى أنه ليس للزيارة وقت معين، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة، فلا يُستحب تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديد للأحزان فلا بأس بزيارة الأموات في الأعياد كما كانوا يُزارون في حياتهم في الأعياد.