أخبار عاجلة

الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5 -
العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع -
"خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري -
"السودة للتطوير" توقّع مذكرة مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -
"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم -
الدكتور راي أو. جونسون رئيساً تنفيذياً لمعهد الابتكار التكنولوجي -
الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت -
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد -
الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات» -
«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إقبال على زيارة المقابر خلال وقفة عيد الأضحى بشمال سيناء

Print
إقبال على زيارة المقابر خلال وقفة عيد الأضحى بشمال سيناء إقبال على زيارة المقابر خلال وقفة عيد الأضحى بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مختلف مقابر محافظة شمال سيناء، خلال وقفة عيد الأضحي، إقبالا كبيرا من المواطنين لزيارة الموتى وقراءة الفاتحة لهم وتوزيع الصدقات على أرواحهم.

وقالت مريم سليمان إنها تحرص خلال وقفة كل عيد في زيارة قبر زوجها في مقابر مدينة العريش، لقراءة الفاتحة وتوزيع الصدقات على الفقراء، وتهذيب ونظافة القبر والمحيط الخاص به ورش المياه عليه.

وأضاف محمد سلامة أنه يحرص كل فترة وخاصة خلال وقفة العيد على زيارة قبر والده، مصطحبا والدته وزوجته وأبنائه، بجانب زيارة قبر والد ووالدة زوجته وعدد من أصدقائه واقاربه وقراءة الفاتحة.

بدورها أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء على أن زيارة القبور سنة في أصلها، مستحبة للرجال، بينما زيارة القبور مستحبة للنساء عند الأحناف وجائزة عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لرِقة قلوبهن وعدمِ قدرتهن على الصبر.

أشارت المديرية إلى أنه ليس للزيارة وقت معين، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة، فلا يُستحب تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديد للأحزان فلا بأس بزيارة الأموات في الأعياد كما كانوا يُزارون في حياتهم في الأعياد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد

المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد

الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات»

الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات»

«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا»

«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا»

مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة

مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة