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أعلن العقيد ألكسندر لابين، قائد المنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي، أن بلاده وأوزبكستان وطاجيكستان ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل في جنوب طاجيكستان على بعد 20 كم من الحدود مع أفغانستان.

وأضاف: «أثناء التدريب سنعمل على التحضير لإجراء عمليات قتالية بمجموعة مشتركة من القوات لهزيمة وحدات للتنظيمات المسلحة غير الشرعية تتوغل في أراضي دولة حليفة».

ولم يتم بعد الكشف عن عدد العسكريين الذين سيشاركون في التدريبات المرتقبة. وستضم القوات الروسية المشاركة في التدريبات وحدات للمشاة الميكانيكية الجبلية والدبابات والمدفعية، بالإضافة إلى مجموعات من الوحدات الخاصة، ومتخصصين من قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومجموعات متنقلة للحرب الإلكترونية. وتشهد بعض دول الجوار لأفغانستان توترا بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي وسيطرة حركة طالبان على بعض المدن.