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القابضة للمياه: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر خدمة فوري خلال إجازة العيد

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القابضة للمياه: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر خدمة فوري خلال إجازة العيد القابضة للمياه: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر خدمة فوري خلال إجازة العيد

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الأضحى المبارك تحت كود ٥٧٥ وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.

ويأتي ذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أى مكان. وكانت الشركة أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهامة خلال العام الماضى، منها تطبيق قرائتى لإبلاغ قراءات العدادات، وتطبيق ١٢٥ لتقديم الشكاوى والابلاغ عن الأعطال ومتابعة أحوال الكسورات فى منطقة العميل، والبواية التجارية الالكترونية.

المصرى اليوم

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