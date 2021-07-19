إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 500 متر بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم فى مواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية بمختلف مدن وقرى المحافظة طوال فترة اجازة العيد .

واعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنه بأنه تم اليوم حملة إزالة بنجع الجرف بقرية البعيرات بالتنسيق مع قوات الشرطة بحضور اللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن والعقيد عثمان مأمور مركز شرطه القرنه ومعاونيه، وشارك بالحملة مصطفى جبريل وحجازى النحاس نائبا رئيس المدينة، ومسؤلي الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ورؤساء القري ومعدات الحملة الميكانيكية بالمدينة ودعم من المحافظة .

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 مخالفات على أراضى زراعية بينهم مبنى مخالف عبارة عن قواعد وسملات وأعمدة خرسانيه مساحه 200 متر ومبنى اخر بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحة 200 متر وأيضا المبني الثالث مبنى بالطول اللبن والمونه السوداء بمساحة 100 متر.

وفى ذات السياق، تم تشكيل لجنة برئاسة نائبا رئيس المركز للمرور الدور ى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتناوب للمتابعة الميدانية ورصد اى مخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.