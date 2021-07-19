إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 500 متر بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم فى مواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية بمختلف مدن وقرى المحافظة طوال فترة اجازة العيد .
واعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنه بأنه تم اليوم حملة إزالة بنجع الجرف بقرية البعيرات بالتنسيق مع قوات الشرطة بحضور اللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن والعقيد عثمان مأمور مركز شرطه القرنه ومعاونيه، وشارك بالحملة مصطفى جبريل وحجازى النحاس نائبا رئيس المدينة، ومسؤلي الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ورؤساء القري ومعدات الحملة الميكانيكية بالمدينة ودعم من المحافظة .
وأسفرت الحملة عن إزالة 3 مخالفات على أراضى زراعية بينهم مبنى مخالف عبارة عن قواعد وسملات وأعمدة خرسانيه مساحه 200 متر ومبنى اخر بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحة 200 متر وأيضا المبني الثالث مبنى بالطول اللبن والمونه السوداء بمساحة 100 متر.
وفى ذات السياق، تم تشكيل لجنة برئاسة نائبا رئيس المركز للمرور الدور ى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتناوب للمتابعة الميدانية ورصد اى مخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.