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حديقة حيوان الزقازيق تستعد لاستقبال الزائرين في العيد بإجراءات احترازية

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حديقة حيوان الزقازيق تستعد لاستقبال الزائرين في العيد بإجراءات احترازية حديقة حيوان الزقازيق تستعد لاستقبال الزائرين في العيد بإجراءات احترازية

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أنهت إدارة حديقة الحيوان بالزقازيق، كافة الاستعدادات اللازمة لإستقبال الزائرين في أول أيام عيد الأضحي المبارك، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حرصا على صحة وسلامة الوافدين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي مدير عام الحديقة، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب الحديقة أمام الجمهور في عيد اﻻضحى المبارك هذا العام، وذلك بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد رجائى لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية، فضلا عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب الإدارية، ومنافذ التحصيل ودورات المياه باستخدام المواد المطهرة والكلور، مشددا على عدم السماح والدخول للزوار إﻻ بعد إرتداء الكمامة الواقية وقياس درجة الحرارة، مع مراعاة التباعد الإجتماعي وتنظيم عملية الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، للمصري اليوم، تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، حيث قام العاملين بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار، والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة لتبدو في أبهي صورها .

يذكر أن حديقة حيوان الزقازيق، تعد متنفساً وملاذاً لأهالي محافظة الشرقية، والبالغ تعداد سكانها حوالي 8 مليون نسمة، ويفد إليها الزائرين من جميع قري ومدن المحافظة بمختلف الفئات والأعمار، خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم.

المصرى اليوم

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