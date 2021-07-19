تعرف على سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

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كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، الذي يراه أنه من أعظم أيام الدينا على الإطلاق ويوم العطاء والغفران.

وقال الشيخ إبراهيم رضا، خلال حواره مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج «صباح البلد» المذاع بقناة صدى البلد الفضائية، إن يوم عرفة سمي بهذا الاسم على أغلب الروايات لأن سيدنا آدم وحواء نزلا من الجنة متفرقين، وبدأ آدم يبحث عن حواء حتى اللقاء مرة أخرى على صعيد عرفات الطاهر وهذا أشهر ما ورد في سبب التسمية.



وأضاف الشيخ إبراهيم رضا، أن العبد يقف على الصعيد الطاهر لكي يناجي الله سبحانه وتعالى ويعلن التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنا الحمد والنعمة لبيك لا شريك لك».



وتابع عالم الأزهر الشريف: «خير يوم طلعت عليه الشمس هو هو يوم عرفة، حيث كثرت الأسماء أنه يوم الجائزة ويوم المنح وهو ما يدل على عظمة المسمى، لنتأكد جميعًا أن رحمة الله قريبة من المحسنين وأن الله سبحانه وتعالى أراد للمسلمين الخير».