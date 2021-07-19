استمرار تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، بالتنسيق مع إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، لأجهزته التنفيذية بالمتابعة اليومية لكافة القطاعات الجاري تنفيذها بمبادرة حياة كريمة بمركز إسنا .

تابعت صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة محمد عشرى رئيس قرية النمسا، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروعات «حياة كريمة»، وبدأت الجولة بتفقد الاعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى النمسا والذي بلغت نسبة التنفيذ 20 % لتقديم اكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين .

كما تم متابعة أعمال صب الأعمدة الخرسانية لمركز شباب النمسا والجاري العمل به والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية. وأيضا متابعة أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية النمسا والجاري العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC باقطار 8، 6، 4 بوصة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

ومن جانبه، أكد رئيس المركز بأن رئاسة مركز ومدينة إسنا، المتابعة عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف.