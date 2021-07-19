استمرار تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، بالتنسيق مع إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، لأجهزته التنفيذية بالمتابعة اليومية لكافة القطاعات الجاري تنفيذها بمبادرة حياة كريمة بمركز إسنا .
تابعت صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة محمد عشرى رئيس قرية النمسا، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروعات «حياة كريمة»، وبدأت الجولة بتفقد الاعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى النمسا والذي بلغت نسبة التنفيذ 20 % لتقديم اكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين .
كما تم متابعة أعمال صب الأعمدة الخرسانية لمركز شباب النمسا والجاري العمل به والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية. وأيضا متابعة أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية النمسا والجاري العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC باقطار 8، 6، 4 بوصة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي .
ومن جانبه، أكد رئيس المركز بأن رئاسة مركز ومدينة إسنا، المتابعة عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف.