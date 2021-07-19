عالم أزهري يكشف عن أفضل الدعاء يوم عرفة

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قال الشيخ رمضان عبدالرزاق، إن أفضل دعاء، كما قال النبى: «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير»، مشيرا إلى أن يوم عرفة بالنسبة للحجاج يبدأ من الليلة التي قبله إلى الليلة التي بعده.

أضاف عبدالرزاق أن وقوف الحاج على عرفات ليس مرتبط بعدد ساعات معينه ليحسب الوقوف على عرفه فلو وقفت جزء من النهار فيحسب لك وقوفك على عرفه. وتابع أن النبى قال إن هناك عمل يساوى قيام ليلة القدر وهو سرور يدخله الإنسان على قلب مسلم، وهناك بعض الأعمال الاجتماعية في الإسلام جعلها الله تساوى ثواب عبادات كثير فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «لأن تمشي في حاجة أخيك خير من أن تعتكف في مسجدي هذا أربعين يوما».

أكد عبد الرازق، مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى، على شاشة الحياة، احتفالا بيوم عرفة، أن الجن أيضا مكلفون مثل الإنسان ويحجون معنا، ويصلون ويصومون مثلنا ويتصدقون مثلنا، وتابع أن أرواح الأنبياء تحج معنا والدليل ان النبى صلى الله عليه وسلم قال انه رأى سيدنا موسي يحج، كما انه رأه يصلى في قبره، وعالم الأرواح عجيب غير مرتبط بزمان ولا مكان .

أشار الشيخ رمضان عبدالرزاق، إلى أن الله سبحانه وتعالى يتباهى أمام الملائكة بالحجيج يوم عرفة فيقول انظرو يا ملائكتى اتونى شعثا غبراً قد انهكوا الابدان يرجون مغفرتى، مؤكد أن يوم عرفة هو يوم العتق من النار والله سبحانه وتعالى يعفر لحجاج عرفه حتى أنه يتحمل عنهم مظالم الناس. وتابع أن المظلوم يأتى ممسكا برقبة الظالم فيطلب منه الله أن يسامحه ويأخد قصرا في الجنة، ويوم عرفة من أحب الأيام إلى الله لأنه اليوم الذي أخذ فيه الميثاق من سيدنا آدم وذريته.