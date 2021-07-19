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«المهندسين» تنفي التنازل عن حقوق النقابة بنادي سابا باشا : شائعات

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«المهندسين» تنفي التنازل عن حقوق النقابة بنادي سابا باشا : شائعات «المهندسين» تنفي التنازل عن حقوق النقابة بنادي سابا باشا : شائعات

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طالبت هيئة مكتب نقابة المهندسين، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة، بالاتفاف حول النقابة في الأمور الجدلية، وعدم الانقياد وراء الشائعات، مؤكدة أنها حافظت على مكتسبات المهندسين في نادي سابا باشا بالإسكندرية.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها: «تقدر نقابة المهندسين المصرية حرص أبنائها من المهندسين على نقابتهم وغيرتهم عليها لتكون قادرة على الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمى للمهندسين وحماية المهنة وتنظيم عملها، وكذلك تقديم كافة الخدمات المختلفة للسادة المهندسين واسرهم على مستوى الجمهورية ومنها النشاط الاجتماعى وأيضا متابعة أعمال النقابات الفرعية والنوادى التابعة لها في أدائهما للخدمات للمهندسين».
وأضاف البيان: «لا يخفى على أحد أن حجم التراكمات والمشكلات بصورة عامة والتى تعوق العمل كثيرة ومترهلة منذ فترات سابقة ممتدة لم يتخذ بشأنها القرارات الواجبة والصحيحة في حينه، إلا أن هذا لم يثنى النقابة العامة ومجلسها الأعلى عن القيام بدوره تجاهها تحقيقاً لأهداف العمل النقابى بكافة جوانبه كهدف أصلاحى مصُرين على تحقيقه».
وتابع: «وفى إطار دور النقابة نحو أعضائها ومتابعة أعمال النقابات الفرعية والنوادى التابعة لها فأنه تتابع كافة الموضوعات الخاصة بنادى المهندسين سابا باشا بالإسكندرية، وبالتنسيق مع مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسكندرية بداية من عام 2018 والتى تتضمن مشكلة الأرض، وقرار الإزالة الصادر من محافظة الإسكندرية، واستطاعت الحفاظ على مكتسبات المهندسين في ناديهم، وأيضا نتابع عن كثب مديونية النادى لدى محافظة الإسكندرية وهى مديونية تراكمية من عام 1976، لم يتخذ في شأنها من الإجراءات بما يحقق صالح النادى بل ترك الأمر لتتراكم».
واستكمل: «وعليه فقد تم التعامل على عدة محاور الأول منهم هو الإجراءات التفاوضية مع المحافظة ومراجعة أسس ومعايير التقييم وعدالتها لنادى خدمى لا يهدف إلى الربح، الثانى هو إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم من حجز تلك المطالبات المغالى بها حرصاً على أموال المهندسين وصندوق المعاشات».
وأختتم:«وإذ تهيب نقابة المهندسين مهندسي الالتفاف حول نقابتهم وعدم الانقياد وراء الشائعات وصفحات التواصل المغرضة لأهداف خاصة والتأكد من المعلومات من نقابتهم التي تشرف بهم، وتؤكد النقابة عهدها للسادة المهندسين بأنها ستظل المدافع عن كل حق لكل مهندس على أرض ».

المصرى اليوم

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