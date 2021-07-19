أخبار عاجلة

الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت -
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد -
الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات» -
«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا» -
مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة -
المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية تجذب المستثمرين للاستفادة من نمو الاقتصاد المصري -
"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي -
"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120% -
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

دعاء يوم عرفة مستجاب في 9 أوقات ( تعرف عليها)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعاء يوم عرفة لا يرد أبًدا.. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفات من أكثر أيان الله التي يعتق فيها عباده من النار، كما أن والدعاء فيها مستجاب، وقال رسول «أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا، والنبيون من قلبي: لا إِلَهَ إِلاَّ الله وحده لا شريك لَه.

دعاء يوم عرفة مجاب.. يستحب الإكثار من الدعاء والذكر في هذا اليوم وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ما مِن أيام العمل الصالح فيهن أحبّ إلى اللَه مِن هذهِ الأيام العشر قالوا: يا رسول اللَّه ولا الجِهاد في سبيل الله ؟.. فقال ولا الجهاد في سبيل اللَّه إلَّا رجل خرج نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".

فضل الدعاء يوم عرفة كما جاء في الكتاب والسنة - صورة أرشيفية

1- الدعاء مستجاب بعد الصلاة المكتوبة.

2- بين الأذان وإقامة الصلاة لا يرد فيها الدعاء.

3- الدعاء مستجاب أيضا سماع الأذان.

4- الدعاء لا يرد عند النداء للصلوات المكتوبة.

5- الدعاء يستجاب في اثناء السجود.

6- الدعاء مستجاب أيضا «لا إله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين» مع الدعاء.

7- دعاء الوالد لولده مستجاب.

8- دعاء الصائم في يوم صيامه.

9- دعاء المسافر

قال رسول الله صلي الله عليه الصلاة والسلام "خير الدعاء يوم عرفة وخير الكلام ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيء قدير.

أقرأ أيضا : مواعيد صلاة عيد الأضحى.. وتحذيرات والأوفاف في المساجد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد

المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد

الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات»

الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات»

«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا»

«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا»

مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة

مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة