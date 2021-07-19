دعاء يوم عرفة مستجاب في 9 أوقات ( تعرف عليها)

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دعاء يوم عرفة لا يرد أبًدا.. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفات من أكثر أيان الله التي يعتق فيها عباده من النار، كما أن والدعاء فيها مستجاب، وقال رسول «أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا، والنبيون من قلبي: لا إِلَهَ إِلاَّ الله وحده لا شريك لَه.

دعاء يوم عرفة مجاب.. يستحب الإكثار من الدعاء والذكر في هذا اليوم وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ما مِن أيام العمل الصالح فيهن أحبّ إلى اللَه مِن هذهِ الأيام العشر قالوا: يا رسول اللَّه ولا الجِهاد في سبيل الله ؟.. فقال ولا الجهاد في سبيل اللَّه إلَّا رجل خرج نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".

فضل الدعاء يوم عرفة كما جاء في الكتاب والسنة - صورة أرشيفية

1- الدعاء مستجاب بعد الصلاة المكتوبة.

2- بين الأذان وإقامة الصلاة لا يرد فيها الدعاء.

3- الدعاء مستجاب أيضا سماع الأذان.

4- الدعاء لا يرد عند النداء للصلوات المكتوبة.

5- الدعاء يستجاب في اثناء السجود.

6- الدعاء مستجاب أيضا «لا إله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين» مع الدعاء.

7- دعاء الوالد لولده مستجاب.

8- دعاء الصائم في يوم صيامه.

9- دعاء المسافر

قال رسول الله صلي الله عليه الصلاة والسلام "خير الدعاء يوم عرفة وخير الكلام ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيء قدير.

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