لماذا تفتح المرأة فمها أثناء وضع الماسكارا

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" وكالة أخبار المرأة "

تفتح غالبية النساء أفواههن، عندما يضعن الماسكارا للحصول على رموش كثيفة، وقالت خبيرة التجميل ليزا إلدريدج، في كتابها “تجميل الوجه: قصة الماكياج”، إن خبراء التجميل لديهم عدة نظريات مختلفة حول سبب فتح المرأة لفمها خلال وضع الماسكارا، منها أن ذلك يجعل الرموش ممتدة وواضحة، ما يسمح للمادة السوداء التي تزيد من طول وكثافة الرموش بأن تتراكم على الشعيرات بشكل أكثر وضوحا ودقة، وفق موقع كيريوزيتي.

وأضافت إلدريدج أن هناك سببا آخر يتمثل في أن فتح الفم يمد جلد الوجه بالكامل، وبالتالي يقلل ذلك من حدوث أخطاء عند وضع الماسكارا، مشيرة إلى أن هناك أيضا من يرى أن فتح الفم يقلل من حركة الجسم خلال التنفس، وبالتالي سيكون الوجه أكثر ثباتا خلال القيام بعملية تكثيف الرموش.

ويرى طبيب الأعصاب برايان كوبر، الذي يعمل في مستشفى بريجهام في أميركا، أن فتح المرأة لفمها خلال وضع الماسكارا سببه أن الوجه مليء بالأعصاب التي ترتبط مباشرة بجذع الدماغ، ويمكن أن تؤثر حركة أحدها على الآخر، مبينا أن هناك ارتباطا بين العصب المسؤول عن حركة العين والآخر المسؤول عن حركة الفم، وهذا يفسر سبب فتح الفم خلال وضع الماسكارا.

وقال موضحا إن ما يحدث للنساء خلال وضع الماسكارا مشابه بدرجة بسيطة للمصابين بمتلازمة “ماركوس جون”، وهو مرض يصيب أعصاب الوجه، ويظهر على هيئة تحرك في جفون العين مع كل مرة يتحرك فيها الفم.