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شرطية تفوز بلقب ملكة جمال ألمانيا لعام 2019

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شرطية تفوز بلقب ملكة جمال ألمانيا لعام 2019 شرطية تفوز بلقب ملكة جمال ألمانيا لعام 2019
" وكالة أخبار المرأة "

نالت الشرطية الألمانية، نادين بيرنيس لقب ملكة جمال ألمانيا لعام 2019.
وفازت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا، والمولودة في مدينة شتوتغارت الألمانية، باللقب بعد منافسةٍ شرسة، اليوم الأحد، في مدينة روست بالقرب من مدينة فرايبورغ، مع 15 شابة أعمارهن بين 19 و28 عاماً، كما ذكرت "شبيغل أون لاين".
وصرحت بيرنيس لوكالة الأنباء الألمانية، بأنها ستأخذ إجازة من عملها لمدّة عامٍ كامل لكي تتفرغ لنشاطاتها باعتبارها ملكة جمال ألمانيا.
وقالت عن التتويج: "إنه حلمٌ تحقّق".
وتعمل بيرنيس محققة في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في مدينة شتوتغارت. وقد حصلت بعد الظفر بلقب ملكة جمال ألمانيا على سيارة فاخرة وملابس وأموال تكفي نشاطاتها لمدّة عام كامل.
وكانت بيرنيس قد تأهلت إلى الأدوار النهائية من المسابقة بعد تتويجها بلقب ملكة جمال "بادن فيتنبرغ"، وهي مسابقة على مستوى الولايات في ألمانيا.
وتقام مسابقة ملكة جمال ألمانيا منذ عام 1927، ويكون التصويت فيها متاحاً للعموم لاختيار الفائزة باللقب.

وكالة أخبار المرأة