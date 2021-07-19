أخبار عاجلة

مدبولي: التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للدول لتسريع خطواتها نحو بناء نهضتها -
من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل) -
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور) -
أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية -
البترول : تركيب 426 ألف عداد غاز مسبوق الدفع حتي الان -
73.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة خلال عام 2021/2022 -
صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير -
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن -
خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. وكالة أخبار المرأة

العلاج المبكر أفضل وسيلة ضد التجاعيد

Print
العلاج المبكر أفضل وسيلة ضد التجاعيد العلاج المبكر أفضل وسيلة ضد التجاعيد
" وكالة أخبار المرأة "

يقول الدكتور حمدي إبراهيم، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بالقصر العيني، إنه مع تقدم طب التجميل أصبحت هناك العديد من الوسائل، مثل حقن البوتكس والفيلر، وجلات الميزوثيربي والليزر، وجميعها تساعد على إخفاء التجاعيد لعدة أشهر، وينصح البدء بهذه الوسائل منذ ظهور التجاعيد الأولى، لأنه كلما تعمقت التجاعيد في الوجه يصبح من الصعب تحقيق نجاح كبير عبر الحقن، وقد تضطر المرأة إلى اللجوء إلى جراحة التجميل لشد الجلد.
أما خبيرة التجميل أمنية العسيلي، فترى أنه ليس هناك إلا العلاج الطبيعي للتخلص من التجاعيد ويعتبر الأفضل بين العلاجات لأنّه لا يخلف آثارا جانبيّة ولتوفره بكثرة في منازلنا وانخفاض تكاليفه، ومنها العناية بالبشرة.
وتوضح أن ذلك يكون باستخدام كريم واق للشمس واستخدام غسول البشرة لتنظيف البشرة من الأوساخ والأتربة والمكياج مع ترطيب الوجه باستمرار بالكريمات الصحيّة وكذلك استخدام ماسك الزبادي والفواكه بخلط ملعقة من اللبن مع ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من البرتقال وربع كوب من الموز ثمّ تفرد على الوجه وتترك لمدّة ربع ساعة، ثمّ تزال بواسطة منشفة نظيفة ثمّ يغسل الوجه ويرطّب، فهذا الماسك يقلل من آثار الشيخوخة والتجاعيد الظاهرة على الوجه.
وهناك ماسك الليمون حيث يستخدم عصير الليمون للحد من انحناءات البشرة وله فعاليّة عالية في شد البشرة وتنظيفها وتعقيمها وتفتيحها بسرعة. كما يمكن الإكثار من تناول الفيتامينات المغذية للبشرة.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

«زي النهارده».. فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية 31 يوليو 1958

«زي النهارده».. فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية 31 يوليو 1958