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زيت الشفاه بديل صحي لأحمر الشفاه

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زيت الشفاه بديل صحي لأحمر الشفاه زيت الشفاه بديل صحي لأحمر الشفاه
" وكالة أخبار المرأة "

يمثل زيت الشفاه الملون أحدث صيحات عالم التجميل، حيث تألقت به عارضات الأزياء العالميات مثل روزي هنتنغتون وايتلي وليلى ألدريدج.
وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية إلينا هلفنباين أن زيت الشفاه الملون يمثل بديلا رائعا لأحمر الشفاه؛ حيث أنه يمنح الشفاه مظهرا ملونا ولامعا على نحو رقيق من ناحية، ويعتني بالشفاه – خاصة الجافة- ويمنحها ملمسا مخمليا من ناحية أخرى.
وأضافت هلفنباين أن زيت الشفاه الملون يحتوي على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشفاه مثل زيت اللوز أو زيت الأرجان أو زيت الجوجوبا، وكذلك مواد تجدد شبابها مثل الببتيدات، التي تحفز إنتاج الكولاجين وتؤخر شيخوخة بشرة الشفاه.
ويتم توزيع الزيت على الشفاه بواسطة الأصابع بسهولة للحصول على شفاه ذات مظهر مشرق وبراق.
ويجنب استعمال زيت الشفاه الملون المرأة اللجوء إلى مستحضرات مُلمّع الشفاه التقليدية التي قد تحتوي أحيانا على مواد ضارة.

وكالة أخبار المرأة