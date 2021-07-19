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الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 33 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 26 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما سُجلت خمس حالات في الداخل.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 92277 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصرى اليوم

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