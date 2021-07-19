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هاني رمزي يستضيف صاحب واقعة قطار منوف فى «أبوالعربي» ( )

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هاني رمزي يستضيف صاحب واقعة قطار منوف فى «أبوالعربي» ( فيديو) هاني رمزي يستضيف صاحب واقعة قطار منوف فى «أبوالعربي» ( )

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استضاف الفنان هاني رمزي، محمد رشاد المواطن المعتدى عليه من قبل كمساري قطار منوف، وبصحبته ابنته ملك، في مسرحيته «أبوالعربي»، التي تعرض حالياً على أحد مسارح مدينة نصر.

ونشر رمزي مقطع خلال استقباله لـ«محمد رشاد» وابنته ووزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، عبر حسابه الرسمي بموقع «نستجرام»، وعلق على الفيديو قائلًا: «سعيد جدًّا بتشريف الوزيرة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعاونها معنا في استقبال محمد رشاد (صاحب واقعة القطار) في عرض مسرحية أبوالعربي».

وقدم رمزي، رشاد، بشكل جيد وسط حالة تصفيق شديدة من قبل الجمهور وأبطال العمل، وسط حالة سعادة كبيرة من الضيف وابنته.

المسرحية من بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشاب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، والعمل من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وإنتاج شركة «Sea Cinema» و«تي كا برودكشن» للمنتج تامر كرم.

المصرى اليوم

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