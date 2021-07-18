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موسيماني: وعدت جماهير الأهلي بالعاشرة بعد السوبر.. ونفوز بالطاقة الإيجابية

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موسيماني: وعدت جماهير الأهلي بالعاشرة بعد السوبر.. ونفوز بالطاقة الإيجابية موسيماني: وعدت جماهير الأهلي بالعاشرة بعد السوبر.. ونفوز بالطاقة الإيجابية

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قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إنه يؤمن بقدرات فريقه على الفوز في جميع المباريات من خلال تصدير الطاقة الإيجابية والتخلص من الجوانب السلبية.

وأضاف: «إن تمكنت من ذلك فأنت قادر على الفوز على أي أحد حتى إن كنت بكأس العالم للأندية».

وعن تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والنجمة العاشرة قال: «بينما كان اللاعبون يركضون للاحتفال بعد الفوز على نهضة بركان بكأس السوبر الأفريقي، وعدت الجماهير بالفوز بالبطولة الأفريقية العاشرة».

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