محافظ أسوان يشهد عرض مشروعات تخرج طلاب الأكاديمية العربية

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شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري العرض الخاص لمشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة بالأكاديمية بفرع مصر الجديدة بالقاهرة، والذي شمل أفضل مشروعات التخرج للفصل الدراسي الثاني 2020 / 2021.

جاء ذلك بحضور الدكتورة لبني شريف نائب رئيس الاكاديمية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورعطالله حشاد مدير فرع الأكاديمية بجنوب الوادي، والدكتور عادل بلال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، بالأضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وكان من أبرز نماذج المشروعات نموذج تطوير وتجميل قرية غرب سهيل النوبية.

وبحسب بيان، الأحد، أشاد اللواء أشرف عطية، بالمشروعات والابتكارات التي قدمها الطلاب والتي تمتاز بقدر كبير من الحداثة والإبداع وخاصة أنها تعكس الكثير والكثير من جيل رائع ومتميز يواكب التطور الذي نعيشة في يومنا هذا، مؤكدًا الدور البناء والمثمر لفرع الأكاديمية بأسوان في إحداث تنمية حقيقية من خلال وضع حلول غير تقليدية وخارج الصندوق بإعداد تصميمات لمشروعات مستقبلية تتواكب مع النقلة النوعية التي تشهدها المحافظة في كافة قطاعات العمل العام لتحسين مستوى معيشة المواطنين.