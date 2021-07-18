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حسين الشحات: تلقيت عروضًا خارجية ورحيلي في يد الأهلي

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حسين الشحات: تلقيت عروضًا خارجية ورحيلي في يد الأهلي حسين الشحات: تلقيت عروضًا خارجية ورحيلي في يد الأهلي

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أكد حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تلقى عروضًا من بعض الأندية الخارجية في الفترة الماضية.

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية: «تلقيت في الأيام الماضية عروض من بعض أندية الدوري والإماراتي، ولكن لم أتحدث مع إدارة النادي الأهلي في هذا الشأن»، مضيفًا: «وكيلي أعمالي هو من يتحدث مع مسؤولي القلعة الحمراء بشأن تلك العروض».

وأضاف: «أنا تركيزي حاليًا مع الفريق، ورحيلي من عدمه هو قرار الأهلي والجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني».

وأشار: «هناك أكثر من لاعب كان يتحدث معي طوال الفترة الماضية من أجل الشد من أزري بعد سوء التوفيق الذي واجهني، على رأسهم محمود وحيد ومحمود كهربا وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة والشناوي والسولية، جميع اللاعبين وقفوا بجواري في تلك الفترة الصعبة».

وتابع: «كنت بتعامل مع الانتقادات التي تعرضت لها بشكل إيجابي، لأني أعلم جيدًا أن الجماهير هدفها مصلحتي وأن أستعيد مستواي الفني سريعًا»، مضيفًا: «بعد استعادة جزء من مستواي، موسيماني قال لي ( أنا أعلم جيدًا أنك لاعب كبير.. أنت نجحتني وخلتني مدرب كبير زي ما أنت لاعب كبير وكسبتني الرهان)».

المصرى اليوم

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