من مشكلة في الرحم وخروجها من الغيبوبة إلى استئصال كيس دهني.. ماذا حدث لياسمين عبد العزيز

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أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الساعات الماضية تساولات عدد كبير من الجمهور، حول حالتها الصحية بعدما أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي عن تعرضها لوعكة صحية شديدة الخطورة عبر«فيس بوك» قائلا:«الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وكشف الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرت المواطن» عبر قناة الحدث، عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها لغيبوبة بها أثناء إجرائها عملية جراحية شديدة الخطورة.

وأوضح سيد على، خلال تقديمه برنامجه «حضرة المواطن» تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلا: «هي كانت عندها مشكلة في الرحم، وكانت بتابع مع دكتور كبير جدا، وكانت في مستشفى كبيرة، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، لأنه في فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا».

أضاف: «ياسمين عبدالعزيز الآن في اللحظة التي اتحدث معكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج من المستشفي وهتبقى زي الفل، وألف سلامة يا فنانة».

واختتم: «الأخطاء الطبية واردة في كل مكان في الدنيا، ولكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه أو نعمل معه أيه».

كما قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما حدث للفنانة ياسمين عبدالعزيز شيء غير لطيف، لأنها قامت بالدخول إلى المستشفى لإزالة كيس دهني، فحدث خطأ طبي، مما أدى لتدعيات كبيرة وخطيرة، أدت إلى دخول «عبدالعزيز» في غيبوبة وصلت حتى الآن لـ16 ساعة.

وتابع «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على الفضائية الأولى، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن أحد تداعيات الخطأ الطبي الذي حدث لـ «عبدالعزيز»، ليس تسممًا في الدم فقط، ولكن حدث استئصال لجزء من المعدة بشكل خاطئ.

وأضاف: «أنا مش فاهم أدخل المستشفى أشيل كيس دهني، يتشال حتة من معدتي، الخطأ الطبي غير مقبول في صحة البني آدم، دا شيء كارثي، لأنه يتعلق بحياة البشر».

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وأضاف بمنشور اخر قائلا:«يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقه انا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ...أنا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامه ... انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه ... بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه ... انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك .... قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته.. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي.. انا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم».