بث مباشر .. مشاهدة حوار بيستو موسيماني مع ميدو بعد تتويج الأهلي بالعاشرة

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بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، يتحدث لأول مرة عن كواليس رحلة التتويج بلقب الأميرة السمراء العاشرة عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على أرض ملعب استاد محمد الخامس بالمغرب.

موسيماني، يتحدث الآن مباشرة لبرنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه النجم العالمي، أحمد حسام ميدو وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للبرنامج: «الليلة في #أوضة_اللبس- حلقة استثنائية جدا، واحتفالية خاصة جدا جدا، حديث كامل لأول مرة مع الرائع، بيتسو_موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عقب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ الأهلي».