محمد شريف: حذرونى من ارتداء رقم 10 بعد عودتي إلى الأهلى

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أكد محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، اليوم الأحد، أن مثله الأعلى هو محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى، وعماد متعب المهاجم السابق للمارد الأحمر.

وقال محمد شريف في حديثه للإعلامية لميس الحديدى في برنامج «كلمة أخيرة» والمذاع عبر فضائية «أون»، إن الجميع حذره عند العودة إلى الأهلى بعد الإعارة من ارتداء القميص رقم 10 نظرًا لأنه سيكون في مقارنة مع الخطيب ومتعب.

وأضاف شريف: «أتمنى رقم 10 يكون وش الخير عليا، وصممت على ارتداءه بعد العودة من الإعارة رغم تحذير الجميع في ظل ما حققه الخطيب ومتعب».