أخبار عاجلة

الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة -
«العارف» يواصل تصدره لشباك تذاكر السينما..والإجمالي 2 مليون و 41 ألف جنيه الأحد -
أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل -
رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو -
ويلي وأكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط توسعان شراكتهما لمساعدة المتخصصين الماليين على تطوير حياتهم المهنية -
الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021 -
"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان" -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس -
"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمد شريف: حذرونى من ارتداء رقم 10 بعد عودتي إلى الأهلى

Print
محمد شريف: حذرونى من ارتداء رقم 10 بعد عودتي إلى الأهلى محمد شريف: حذرونى من ارتداء رقم 10 بعد عودتي إلى الأهلى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، اليوم الأحد، أن مثله الأعلى هو محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى، وعماد متعب المهاجم السابق للمارد الأحمر.

وقال محمد شريف في حديثه للإعلامية لميس الحديدى في برنامج «كلمة أخيرة» والمذاع عبر فضائية «أون»، إن الجميع حذره عند العودة إلى الأهلى بعد الإعارة من ارتداء القميص رقم 10 نظرًا لأنه سيكون في مقارنة مع الخطيب ومتعب.

وأضاف شريف: «أتمنى رقم 10 يكون وش الخير عليا، وصممت على ارتداءه بعد العودة من الإعارة رغم تحذير الجميع في ظل ما حققه الخطيب ومتعب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«العارف» يواصل تصدره لشباك تذاكر السينما..والإجمالي 2 مليون و 41 ألف جنيه الأحد

«العارف» يواصل تصدره لشباك تذاكر السينما..والإجمالي 2 مليون و 41 ألف جنيه الأحد

أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل

أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل

رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو

رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين