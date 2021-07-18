محمد شريف: والدى كان زملكاويًا ونصحني بالانتقال إلى الأهلي

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اعترف محمد شريف، مهاجم الأهلي، بأن والده كان زملكاويا متعصبا قبل رحيله من وادى دجلة للمارد الأحمر، مؤكدا في الوقت نفسه أن والده حاليا أصبح أهلاويا بمعنى الكلمة.

وأضاف شريف، خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة «ON»، أنه أول ما وصل إليه عرض الأهلى بالرغم من توقيعه لمدة 20 يوما للزمالك، قام والده بالتأكيد أنه بالرغم من زملكاويته الشديدة إلا أنه ينصحه بالتوقيع للأهلى؛ لأن مستقبله سيكون أفضل داخل القلعة الحمراء.

وكشف مهاجم الأهلى الحالي أن والدته كانت تخاف عليه كثيرا، وكانت تتمنى أن يهتم بدراسته مثلها مثل أي أم أكثر من كرة القدم، عكس والده الذي كان يؤمن كثيرا بإمكانياته الفنية.