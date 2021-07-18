أخبار عاجلة

الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة -
«العارف» يواصل تصدره لشباك تذاكر السينما..والإجمالي 2 مليون و 41 ألف جنيه الأحد -
أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل -
رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو -
ويلي وأكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط توسعان شراكتهما لمساعدة المتخصصين الماليين على تطوير حياتهم المهنية -
الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021 -
"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان" -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس -
"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمد شريف: عنتر سبب فشل انتقالي لنادي قبل الانضمام إلى الأهلي

Print
محمد شريف: عنتر سبب فشل انتقالي لنادي الزمالك قبل الانضمام إلى الأهلي محمد شريف: عنتر سبب فشل انتقالي لنادي قبل الانضمام إلى الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد شريف لاعب النادي الأهلي، أنه سبق ووقع لنادي ، إلا أن صفقة انضمام محمد عنتر للقلعة البيضاء حولت مساره إلى نادي القلعة الحمراء.

وقال شريف في تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON E»: «كنت قد وقعت لنادي الزمالك وكان هناك مفاوضات، وكان عيني على النادي الاهلي، ولكن عندما علمت أن الاهلي لا يريدني، قلت أن نادي الزمالك كبير ونادي كويس، ومضيت وخلصت كل شيء ولا اعرف ماذا حصل والموضوع توقف».

وأضاف: «الزمالك قال لي أننا سننهي صفقة محمد عنتر من الأسيوطي أولا ثم سننهي صفقة انتقالي، ولم يتحدث شخص معي عن شيء من الزمالك أو وادي دجلة».

وتابع مهاجم الأهلي: «وكيلي تحدث معي بعد ذلك وقال أن الأهلي يريدني، ولعبت أسوأ ماتش في حياتي عندما علمت بأن الأهلي يريدني، وكنت حاسس إن أنا دايخ في اللقاء، وعندما انتهت المباراة ذهبت ووقعت للأهلي، وفي أقل من يوم الموضوع انتهى».

وأردف: «الزمالك كان ضامن إن الاهلي لا يريدني، لذلك كانوا يريدون حسم صفقة عنتر التي يتنافس فيها مع الأهلي في ذلك الوقت، وكان حسام البدري من يقود الأهلي وقت توقيعي».

واختتم شريف تصريحاته: «والدي عندما علم أن الأهلي يريدني، قال أنا لن أكدب عليك، لأن الأهلي الأكبر في أفريقيا وسيضيف لي الكثير مع أنه زملكاوي، ولا اقصد أي شيء بالنسبة لنادي الزمالك هو نادي كبير وبعض جماهيره تحبني، والآن والدي أصبح أهلاوي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية

البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية

«الضرائب» تنظم ندوة في نادي الزمالك لنشر الوعي الضريبي بين الأعضاء والعاملين

«الضرائب» تنظم ندوة في نادي الزمالك لنشر الوعي الضريبي بين الأعضاء والعاملين

لاعب الزمالك يتوقع هبوط أسوان والإنتاج الحربي و دجلة للقسم الثاني

لاعب الزمالك يتوقع هبوط أسوان والإنتاج الحربي و دجلة للقسم الثاني

الزمالك يتهم عضو مجلس إدارة بالأهلي بالتفاوض مع «لوجستي» وقت تدريبه للزمالك

الزمالك يتهم عضو مجلس إدارة بالأهلي بالتفاوض مع «لوجستي» وقت تدريبه للزمالك