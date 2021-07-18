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أشرف زكي: ليس لدينا معلومات عن الوضع الصحي الحالي لياسمين عبدالعزيز

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أشرف زكي: ليس لدينا معلومات عن الوضع الصحي الحالي لياسمين عبدالعزيز أشرف زكي: ليس لدينا معلومات عن الوضع الصحي الحالي لياسمين عبدالعزيز

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قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه «ليس لدينا معلومات عن الوضع الصحي الحالي لياسمين عبدالعزيز».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، أنه: «مش هاقدر اتكلم عن تطور صحة ياسمين عبدالعزيز».

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

المصرى اليوم

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