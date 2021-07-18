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بعد خضوعها لعملية جراحية.. كريم عبد العزيز يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين

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بعد خضوعها لعملية جراحية.. كريم عبد العزيز يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين بعد خضوعها لعملية جراحية.. كريم عبد العزيز يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين

لاقتراحات اماكن الخروج

طالب الفنان كريم عبدالعزيز، جمهوره ومتابعيه بالدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا، وحجزت على إثرها بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشر كريم صورة لياسمين، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام».

وعلق على الصورة قائلاً :«دعواتكم بالشفاء العاجل للأخت والصديقة الجدعة وعشرة السنين ياسمين عبدالعزيز.. ربنا يشفيها ويقومها بألف مليون سلامة».

تفاعل الجمهور مع منشور كريم عبدالعزيز وقاموا بدورهم بالدعاء لياسمين عبدالعزيز.

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، مساء أمس، وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها«.

المصرى اليوم

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