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نفى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الخارجية، وجود تغيير في نظام الدعم، مؤكدا إمكانية تعديل نظام صرف الخبز وتحويله لنفس نظام التموين الحالي، وبدلا من الحصول على عدد أرغفة سيحصل على مقابل مادي بما يشبه النظام التمويني في السلع وحق المواطن لن يتغير حال إقرار النظام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن مشروع حياة كريمة أكثر مشروع سيؤثر على تغيير وجه الحياة في مصر أن الرئيس السيسي راجع كافة الخطط في المشروع، مشيرا إلى أن العيد عيدين الأول عيد الأضحى المبارك والثاني تدشين مشروع حياة كريمة الذي يعد نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة فيستفيد من المشروع 58 مليون مصري بالقرى وسيتم ضخ 700 مليار جنيه من أجل المشروع.

وتابع أن خدمات وزارة التموين متوفرة على منصة مصر الرقمية، مشيرا إلى صرف 80% من مقررات التموين لشهر يوليو الجاري وأن المجمعات الاستهلاكية مفتوحة حتى ثالث يوم العيد حتى يتم تلبية كافة طلبات المواطنين كما سيتم فتح المخابز بكامل طاقتها طوال أيام العيد.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة أتاحت بيع خراف الأضاحي بالتقسيط حتى 6 أشهر بالاتفاق مع المؤسسات والشركات وتم طرح 10 آلاف خروف مبردة متاحين للبيع وهناك 8 آلاف رأس أضحية لذبحها خلال فترة العيد ويوجد 39 شادر لبيع الخراف الحية وتم الحفاظ على سعر اللحمة الطازجة ب85 جنيه والمجمد 65 جنيه والضاني 95 جنيه .

ونفى وزير التموين وجود تغيير في نظام الدعم، مؤكدا إمكانية تحويل نظام الخبز لنفس نظام التموين الحالي وبدلا من الحصول على عدد أرغفة سيحصل على مقابل مادي بما يشبه النظام التمويني في السلع وحق المواطن لن يتغير .