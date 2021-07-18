رئيس جامعة سوهاج: إقامة منشآت تعليمية بالمقر الجديد للجامعة بتكلفة 2.7 مليار جنيه

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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، عن الإنتهاء من إقامة عدد من الكليات والمنشآت التعليمية الجديدة بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، بإجمالى تكاليف بلغت ٢ مليار و٧٦٠ مليون جنيه.

جاء ذلك اليوم خلال حضوره فعاليات اليوم الثاني لمهرجان اليوبيل الذهبي الذي تنظمه الجامعة احتفالاََ بمرور ٥٠ عام على بدء التعليم الجامعي بالمحافظة، بحضور اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق، والدكتور محمد سيد إبراهيم رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي.

وقال رئيس جامعة سوهاج، أنه بفضل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة التعليم العالي والتوسع في إنشاء جامعات جديدة فقد شهدت الجامعة تطوراََ كبيراً في السنوات الأخيرة بمقريها القديم والجديد حتى وصل عدد الكليات بها ١٨ كلية ومعهد، لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، الأمر الذي أضاف للجامعة تميزاََ وانتشاراََ من خلال إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأجرى رئيس الجامعة، والوفد المرافق له، جولة شاملة بأتوبيسات الجامعة داخل الحرم الجديد لتفقد مباني الكليات المختلفة والمنشآت الجديدة بالجامعة، والتى شملت كلية الحقوق بمساحة ٥ آلاف متر مربع وبتكلفة ١٠٧ مليون جنيه، ومبنى كلية العلوم بمساحة ٦ آلاف متر مربع وتكلفة ٧٥ مليون جنيه، ومبنى كلية طب الأسنان على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع بتكلفة ١٩٤.٥ مليون جنيه، وكذلك مبنى كلية رياض الأطفال بمساحة ٣٥٠٠ متر مربع وبتكلفة ٨٧.٥ مليون جنيه، فضلا عن تفقد مبني كلية التربية الرياضية على مساحة ٥٠٠٠ متر مربع بتكلفة ١١١.٦ مليون جنيه، ومبنى الإدارة المركزية بمساحة ٨٥٠٠ متر مربع وبتكلفة تبلغ ٩٦ مليون جنيه، وكذلك مجمع الفصول ومساحته ٤٠٠٠ متر مربع بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، ومبنى مجمع المدرجات (ج) بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وتكلفة حوالي ١٧٨ مليون جنيه، وأيضاً مبنى الإسكان الطلابي (ب) على مساحة ١٦٠٠ متر مربع وتكلفة حوالي ٤٨.٣ مليون جنيه.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه المبنى الجديد لمستشفى سوهاج الجامعى على مساحة ٢٦ ألف متر مربع وبتكلفة مليار و١٧٨ مليون جنيه، كما تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديدة والذى بلغت تكلفته ١٠ مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمبنى الجامعة الأهلية بمقر الجامعة الجديد، التي ستقام على مساحة ٦٠ فدان وستضم ٩ كليات و٣٩ برنامج تعليمي وتبلغ تكلفتها ٢ مليار جنيه.