«جنايات الفيوم» تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات على «عبوده» تاجرالهيروين

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قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ايهاب جمال عبدالحكيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالسلام ومحمد محمد على الحلواني، وأمانة سر محمد عبدالبصير بمعاقبة عبدالرحمن فاروق السيد فضل وشهرته ( عبوده ) تاجر مخدرات بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، وأمرت بتغريم المتهم مائه ألف جنيه ومصادرة المواد المخدره المضبوطه وألزمته بالمصاريف الجنائيه لأنه في 27 فبراير 2021 بدائرة قسم ثاني الفيوم بمحافظة الفيوم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقدمت النيابة العامة بالفيوم إلى محكمة الجنايات أقوال النقيب عمر محمد بهجت محمود، معاون مباحث قسم ثاني شرطه الفيوم، الذي قال فيها إن تحرياته السريه دلت على إحراز وحيازه المتهم عبدالرحمن فاروق السيد فضل وشهرته «عبوده»، المواد المخدره فإستصدر اذناً من النيابه العامه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدره ونفاذاً لهذا الاذن انتقلت إلى مسكن المتهم وتقابلت مع المتهم على سلم المسكن فقمت بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيك شفاف اللون بداخله عدد 40 لفافه ورقيه بفض كل منها تبين بداخلها مسحوق الهيروين المخدر واعترف له المتهم باحرزها .

كما قدمت النيابة العام بالفيوم للمحكمة تقرير المعمل الكيماوي الخاص بالمضبوطات وبفحص اللفافات المضبوطه بحوزة المتهم تبين أنها تحوي جوهر«الهيروين» المخدر.

وقال رئيس المحكمة إنه بعد الاطلاع وتلاوة أمر الغحاله وسماع طلبات النيابه العامة والدفاع والمرافعة الشفويه والمداوله قانوناً استقر في يقين المحكمه وارتاح إليها وجدانها محصله من مطالعتها لسائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بمحاضر الجلسات في أنه بناء على التحريات السريه للنقيب عمر محمد بهجت معاون مباحث قسم شرطه ثان الفيوم والتي أسفرت أن المتهم عبد الرحمن فاروق السيد فضل وشهرته عبوده يحوز ويحرز مواد مخدره فأستصدر اذناً من النيابه العامه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدره ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وتقابل معه داخل المسكن وبضبطه وتفتيش شخصه عثر بين طيات ملابسه على المواد المخدره المضبوطه حكمت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم لحيازته الهيروين المخدر الغير مصرح به قانونا.