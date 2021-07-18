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وكيل صحة الشرقية يتفقد الوحدة الصحية بالغار ويوجه بدراسة تطوير الخدمات

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وكيل صحة الشرقية يتفقد الوحدة الصحية بالغار ويوجه بدراسة تطوير الخدمات وكيل صحة الشرقية يتفقد الوحدة الصحية بالغار ويوجه بدراسة تطوير الخدمات

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، بالمرور علي وحدة طب الأسرة بقرية الغار التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق لمتابعة انتظام سير العمل وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالقرية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد القوي البشرية من الأطباء والتمريض أثناء فترة النوبتجية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام العطلات الرسمية.

وتفقد وكيل الوزارة البنية التحتية للمبني، ووجّه مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بدراسة تطوير ورفع كفاءة الوحدة، وإجراء بعض الصيانات اللازمة بالمبني، كما التقي بممثلي المجتمع المدني بالقرية، وتمت مناقشة احتياجاتهم من الخدمات الطبية ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة، وكلف مدير إدارة الرعاية الأساسية ومدير الإدارة الصحية بعمل دراسة شاملة عن الوحدة، ومقايسة تقديرية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بها.

المصرى اليوم

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