«برلمانية الوفد» تهنئ النادى الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة

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تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالتهنئة للنادى الأهلى بمناسبة تتويجة بلقب دورى أبطال افريقيا للمرة العاشرة، بعد فوزه على فريق كايزرشيفز الجنوب افريقى في المبارة النهائية التي اقيمت بالدار البيضاء بالمغرب، وقال محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: نهنىء النادى الأهلى العريق وجماهيره ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب لفوزه وتتويجه لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف نظيفة .

وأثنى محيى بدراوى على الأداء البطولى المتميز والرائع الذي تمتع به فريق النادى الأهلى واصرارهم على الفوز لينعكس ثماره بحسم لقب البطولة ورفع إسم الكرة المصرية عالمياً .