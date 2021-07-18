طلب إحاطة بالبرلمان يطالب بالتوسع في الاستعانة بالرائدات الريفيات

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن التوسع في الاستعانة بالرائدات الريفيات على مستوى الجمهورية، وذلك لما يبذلونه من جهد ودور عظيم في المجتمع يتمثل في نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لأفراد الأسرة الريفية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرائدات الريفيات بمثابة الجندي المجهول في وزارة التضامن، يقع عليهن عبء كبير في المجتمع، ولهذا يجب عقد دورات تدريبية لهن، حتى يصبحن أكثر تأهيلاً لما يقمن به من دور عظيم يتمثل في دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، خاصة وأن الرائدات الريفيات يستطعن التواصل مع مختلف المواطنين في أقصى المناطق الريفية، ولهذا يجب أن تمتلك الرائدة الريفية أدوات حديثة طوال الوقت وتكون على دراية بمجريات الأحداث ولن يأتى ذلك سوى من خلال التدريب والتأهيل والتحصيل والتمكين لتكون الرائدة الريفية مؤهلة للعمل على الأرض.

وطالب عضو البرلمان، وزارة التضامن تقديم حصر شامل لعدد الرائدات الريفيات لديها على مستوى الجمهورية، وخطة التوسع في الاستعانة بهن خلال الفترة المقبلة، والدورات التدريبية، والاعتمادات المالية في الموازنة العامة للعام المالى الجديد الموجه لهذا الأمر على وجه التحديد.

وشدد محسب، على ضرورة توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وبعض الهيئات والمؤسسات لتدريب وتأهيل الرائدات الريفيات لعظيم دورهن، وأن يتمتعن بجميع المميزات والخدمات خاصة وأنهن ليسوا على قوة الوزارة ويعملن بنظام المكافأة، مما يتطلب وجود حافز للعمل، بجانب تكريم المتميزات منهن بشكل شهرى ومنحهن جائزة لو تقديرية لمواصلة هذا الدور العظيم في المجتمع.