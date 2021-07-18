ثاني أكسيد الكربون بديلاً عن الصبغة.. مركز الأوعية الدموية بجامعة المنصورة يستخدم تقنية جديدة لتصوير الشرايين لحماية الكلى

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أعلن مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية في جامعة المنصورة، اليوم، عن نجاحه في استخدام تقنية جديدة، لتصوير الشرايين لحماية الكلى من الضرر، حيث أكد المركز على البدء في استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، بديلا عن الصبغة المتعارف عليها في تصوير الشرايين، مؤكدا أن ذلك آمن تماما لمرضى الفشل الكلوي أو اعتلال الكلى.

وقال الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، إن استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون بديلاً عن استخدام الصبغة في تصوير الشرايين الطرفية، وبالأخص عند إصلاح تمدد الشريان الأورطى، يُعتبر تطوراً نوعياً لتصوير الشرايين دون إصابة الكلى بالضرر، كما أنه آمن تماماً لمرضى الفشل الكلوي أو اعتلال الكلى.

وأضاف أن مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية في جامعة المنصورة يسعى لأن يكون مركزاً تدريبياً في الشرق الأوسط لاستخدام الغاز بدلاً من الصبغة في تصوير إصلاح الشرايين، بالتعاون مع شركة «انجيودرويد» الأمريكية المصنعة لأجهزة الغاز.

وتابع «كان في السابق لابد من تصوير الشرايين في جميع الحالات، سواء للتشخيص أو للعلاج بالقسطرة التداخلية، باستخدام الصبغة بما تحمله من مشاكل ومضاعفات، أهمها تأثيرها على وظائف الكلى، حيث أنها تزيد من نسبة الإصابة باعتلال الكلى، وذلك لاحتواء الصبغات على جزيئات أيونية تضر غشاء الامتصاص والفلترة بالكلى، لذا فإنه لا ينصح بتصوير الشرايين باستخدام الصبغة الأيونية، في حالات ارتفاع نسبة «الكرياتينين» عن 1.5 نقطة، لذلك أصبح استخدام تقنية غاز ثاني أكسيد الكربون كبديل للصبغة، امرا ضروريا ونجحنا بالفعل في المركز في تطبيق تلك التقينة بالتعاون مع الشركة المصنعة لأجهزة الغاز، والتي حضر منها وفد لبناني، أثناء فحص إحدى حالات تمدد الشريان الأورطى، بالاعتماد على استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون»

وأكد أن الصورة باستخدام ثاني أكسيد الكربون تكون أوضح، وتعطي نفس الكفاءة والدقة باستخدام الصبغة، علاوة على أنه غاز موجود طبيعي في جسم الانسان، ويخرج من الرئتين، ولا يسبب أي أضرار كما يحدث مع الصبغة .

تقنية جديدة فى علاج الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

تقنية جديدة فى علاج الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

تقنية جديدة فى علاج الأوعية الدموية بجامعة المنصورة