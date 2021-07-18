قبل العيد .. محافظ الإسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش (صور)

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قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية مكبرة على طول الكورنيش لمتابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ في ضوء الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، يرافقه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ أكد الشريف أن الإسكندرية دائما وأبداً تسعد وترحب بكافة زائريها من جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

وناشد مواطنو وزائري الإسكندرية ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة بشأن التواجد على الشواطئ وذلك للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على الشواطئ، لافتاً إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والإلتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ على الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشاطئ لتجنب الإزدحام.

قبل العيد .. محافظ الاسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش للوقوف على استعدادات "الأضحى" (صور)

قبل العيد .. محافظ الاسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش للوقوف على استعدادات "الأضحى" (صور)

قبل العيد .. محافظ الاسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش للوقوف على استعدادات "الأضحى" (صور)

قبل العيد .. محافظ الاسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش للوقوف على استعدادات "الأضحى" (صور)

قبل العيد .. محافظ الاسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش للوقوف على استعدادات "الأضحى" (صور)

قبل العيد .. محافظ الاسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش للوقوف على استعدادات "الأضحى" (صور)

قبل العيد .. محافظ الاسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش للوقوف على استعدادات "الأضحى" (صور)

قبل العيد .. محافظ الاسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش للوقوف على استعدادات "الأضحى" (صور)

قبل العيد .. محافظ الاسكندرية يقود جولة ميدانية على الكورنيش للوقوف على استعدادات "الأضحى" (صور)