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محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ (صور)

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اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لمدينة طوخ، والمسند أعماله إلى المكتب العربي للاستشارات الهندسية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقا لبروتوكول التعاون بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وقال بيان صحفي، الأحد، إنه سيتم العمل بهذا المخطط بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي للمحافظ. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ بعد أن تم مراجعته من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد محافظ القليوبية أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها مشيرا إلى أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

.محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ
.محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ
.محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ
.محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ
.محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ
.محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ

المصرى اليوم

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