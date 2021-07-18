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ضبط ٢٠٧ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقنا

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ضبط ٢٠٧ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقنا ضبط ٢٠٧ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقنا

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شنت مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع مديرية وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية حملات تفتيشية مكبرة على المحلات والمطاعم والثلاجات في ٤ مراكز بالمحافظة هي ( أبوتشت- فرشوط- دشنا- قنا ).

أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن الحملات أسفرت عن ضبط ٩٤ كجم مصنعات لحوم مجمدة ولانشون منتهي الصلاحية، و٧٣ كجم دواجن مجمدة ومصنعات دواجن منتهية الصلاحية، ودواجن مذبوحة خارج المجازر المُرخص لها قانونا، بالإضافة إلى ضبط ٣٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و١٠ كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى، مؤكدا أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

وأضاف يوسف أن الحملات الرقابية مستمرة، ونستهدف من خلالها مراقبة الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا.

المصرى اليوم

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