صحة الاسكندرية: غلق 221 منشأة غير مرخصة وتفتيش 669 وتحرير 1044 محضرا

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أعلنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة والسكان في الإسكندرية، بقيادة الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل أول وزارة الصحة، عن نشاطها خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى والتى شملت المرور والتفتيش على 669 منشأة غذائية بين مصانع أغذية ومخازن ومطاعم ومحال بقالة ومحال عصير ومقاهي وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات بأنواعها المختلفة،وذلك استعدادا للاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وفى إطار جهود مديرية الشؤون الصحية التي تهدف إلى ضبط سوق السلع الغذائية والحفاظ على المواطنين من تناول أي أغذية غير صالحة للاستهلاك قد تتسرب إلى السوق في ظل ظروف ارتفاع الطلب بمناسبة العيد.

وقال «السقعان»، إن مراقبى الأغذية بالإدارة قاموا بأخذ 1610 عينات أغذية متنوعة، كما تم ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي منها 1560 كجم جبن أبيض غير مطابقة للمواصفات، و300 كجم زيتون متهتك، و446 كجم كبدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 950 لتر عصير فراولة و20 كجم شيكولاتة لاختلافها عن البيانات المدونة عليها، كما قامت لجان إدارة مراقبة الأغذية بإعدام 280 كجم أغذية محظورة تالفة ومنتهية الصلاحية، 45 لتر مشروبات محظورة، 235 كجم أغذية تالفة.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية الاحد، أنه تم تحرير 1044 محاضر جنح ضد عدد من المنشآت التي تم المرور عليها: منها 611 محضر لعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية، 361 محضر لعدم حمل شهادات صحية سارية، علاوة على 72 محضر آخر لمخالفات متنوعة، مشيرا إلى أنه تم التوصية بغلق 221 منشأة غذائية غير مرخصة منها 5 منشآت تشكل خطر داهم على الصحة العامة.

ولفت إلى أنه تم خلال النصف الاول من شهر يوليو الجارى إصدار 1522 شهادة صحية من مراكز الفحوص للعاملين بالمنشآت الغذائية و271 شهادة تحت الإشراف الصحى للسلع المصدرة والمستوردة، و270 خطاب بالسعة التخزينية القصوى المصرح بها لمخازن المواد الغذائية، كما تم وضع 196 رسالة مواد غذائية مستوردة تحت التحفظ لحين ظهور نتيجة التحاليل المعملية للعينات المأخوذة منها .