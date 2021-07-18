حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور)

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تابعت الأجهزة التنفيذية في مدن وقرى القليوبية أعمال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص حيث قام بعض المواطنين باستغلال أيام الأجازات وشرعوا في البناء بالمخالفة للقانون وتم إتخاذ الإجراءات القانوينة حيال المخالفات حيث تم إزالة شدات خشبية في قرية ميت حلفا بقليوب اثناء قيام بعض المواطنين بالشروع في بناء مقابر وتم فك الشدة وتحرير محضر بالواقعة.

وفى مدينة بنها، قام المهندس على عبدالستار رئيس المدينة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وشرطة المرافق بوقف أعمال بناء وتشطيبات لعدم الحصول على تصريح للتشطيبات وعمل المعينات اللازمة من قبل الجهات المختصة وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى شبين القناطر وأثناء مرور نهى الجمل رئيس الوحدة المحلية بقرية الاحراز تبين قيام احد المواطنين بعمل سور بأرض زراعية وتم على الفور بحضور مسؤلى قسم المتابعة والقسم الفنى وبمعدات الوحدة المحلية تمت الإزالة للسور واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام العميد خالد كشك رئيس مجلس ومدينة الخانكة بتنفيذ إزالة أعمدة بالطابق الثالث علوى داخل الحيز بدون ترخيص وكذلك ازاله سور وكذلك فك أعمدة بالدور الأرضى بمدينه الأمل وتم ازالة جميع المخالفات على نفقه المخالفين وتحرير محضر لهم.

فك شدات خشبية لبناء مقابر فى قليوب

فك شدات خشبية لبناء مقابر فى قليوب