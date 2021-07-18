تكثيف الحملات المرورية بشمال سيناء استعدادًا لعيد الأضحى

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كثفت إدارة مرور شمال سيناء من حملاتها المرورية في مختلف مدن المحافظة، استعدادًا لعيد الأضحي المبارك، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وقال مصدر مسئول ، إنه تم تكثيف الحملات المرورية خلال أوقات الذروة، مع ضبط حركة المرور داخل المدن والقرى والسيطرة على مواقف نقل الركاب لعدم حدوث اختناقات مرورية .

أضاف المصدر ، أنه جري أيضًا تكثيف الحملات المرورية للمراقبة والسيطرة على الطرق والسيارات لضمان الانتظام والانضباط في الشوارع ومراقبة الطرق العامة ، مع التنبيه على سائقى السيارات على مستوى المراكز بتكثيف العمل أيام العيد ، و التشديد على ارتداء الكمامة أثناء التواجد بالمواصلات العامة.

أشار المصدر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين ، مع التشديد على عدم استغلال المواطنين المسافرين الى المحافظات الأخرى والالتزام بالتعريفة المقررة خلال فترة الأجازة، علاوة على العمل على توفير السيارات للسفر حتى لا تحدث تكدسات بمواقف السفر .