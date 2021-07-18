أغنام وعربات كارو وقمامة.. رفع الإشغالات بمحيط مركز طبي ببهتيم بشبرا الخيمة (صور)

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قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بعمل حملة لرفع الإشغالات والحيوانات والروائح الكريهة ونواتج حفر بمحيط المركز الطبى ببهتيم وذلك إستجابة لشكاوى المواطنين في المنطقة بوجود تعديات على المنطقة المحيطة بالمركز الطبى.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس الحى إنه تم توجية حملة مكبرة وتبين وجود إشغالات بجوار المركز بشكل لا يليق بمكان يقدم خدمة صحية حيث تبين وجود عربات كارو ومواشى وحمير واغنام وتم على الفور التعامل مع الاشغالات ورفعها كلها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وضبط رئيس الحى اثناء متابعة أعمال النظافة في شوارع الحى عربه كارو وترويسكل يقومات بالقاء المخلفات بشارع ١٥ مايو وتم الضبط والتحفظ عليهما وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبيهما.

وأكد «رفعت» بأنه تم التنبيه بانه لا تهاون مع جميع المخالفات وسيتم ردع كل مخالف بحزم طبقاً للقانون ولا سيما مع المخالفات البيئيه كما تم التنبيه والتحذير وإعطاء تحذيرات شديده اللهجة لأكثر من مرة مسبقاً لجميع وسائل النقل البطيء بعدم القاء المخلفات بالطريق العام.

وفى السياق، تابع رئيس الحى أعمال رفع التراكمات من نقاط وبؤر تجمع المخلفات وتم رفع ٨٥٠ طن من أماكن طريق الفريق العصار كوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى وأمام مساكن المرأه المعيله وقصر ثقافه بهتيم ومنطقه ملف زين ومنطقه ابو الهنا وسور الشركه ومنطقه سعيد عماره بشارع ترعه الإسماعيلية ومنطقه بهتيم ابتداء من المركز الطبى وميدان بهتيم وحتى الطريق الدائرى واكد رئيس الحى بأنه جارى الاستمرار بتكثيف اعمال النظافة لاحداث تغيير جذرى يشعر به المواطن خلال ألفتره المقبلة.

رفع الاشغالات بمحيط مركز طبى بهتيم

رفع الاشغالات بمحيط مركز طبى بهتيم

رفع الاشغالات بمحيط مركز طبى بهتيم